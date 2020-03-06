Сергей Стаховский – Цен Чун Син. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 6 марта, первый номер сборной Украины Сергей Стаховский (№167 ATP) сыграет стартовый матч в рамках плей-офф Первой Мировой группы.
Украинец сразится против второго номера сборной Китайского Тайбэя Цен Чун Сина (№279 ATP).
Поединок начнется в 16:00 по Киеву.
Ранее теннисисты не встречались.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к матчу.
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Источник — Sport.ua
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