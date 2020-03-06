«Ворскла» в Полтапве на стадионе им. А. Бутовского встретится с донецким «Олимпиком» в поединке 22-го тура украинской Премьер-лиги. Матч состоится 07.03.2020. Начало игры в 14:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 2».
«Ворскла» — «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
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Источник — Sport.ua
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