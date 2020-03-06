Андрей ПАВЕЛКО: «Есть идея сделать дивизион Б УПЛ»

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о планах по реформе молодежного первенства Украины.

«Поступило предложения с 2021/22 рассмотреть реформу чемпионатов U-19 и U-21. Поручили рабочей группе совместно с УПЛ доработать этот вопрос. Там есть интересные идеи сделать дивизион Б при УПЛ, где воспитывались бы футболисты на базе U-19, но с возможностью привлечения старших детей. Их может быть 3-4, этот вопрос обсуждаемый», – сказал Павелко в эфире телеканала «Футбол».

Ранее сообщалось, что с 2021 года УПЛ возвращается к формату с 16 клубами.