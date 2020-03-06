Эвертон претендует на Калиду Кулибали

«Эвертон» намерен усилить защиту игроком «Наполи» Калиду Кулибали.
На футболиста рассчитывает тренер «ирисок» Карло Анчелотти, который работал с Кулибали, когда возглавлял «Наполи».
Неаполитанцы хотят получить за игрока как минимум 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 21 матч во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» продолжают охоту за Кулибали.
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Источник — Goal.com
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