Эвертон претендует на Калиду Кулибали

«Эвертон» намерен усилить защиту игроком «Наполи» Калиду Кулибали.

На футболиста рассчитывает тренер «ирисок» Карло Анчелотти, который работал с Кулибали, когда возглавлял «Наполи».

Неаполитанцы хотят получить за игрока как минимум 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 21 матч во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» продолжают охоту за Кулибали.