Манчестер Юнайтед и Бавария продолжают охоту за Кулибали

Центральный защитник «Наполи» по-прежнему остается трансферной целью европейских топ-клубов

  • 27.02.2020 16:37
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Манчестер Юнайтед и Бавария продолжают охоту за Кулибали
© Twitter. Калиду Кулибали

Английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария» не теряют решимости подписать 28-летнего сенегальского центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра.

В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 21 матч во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 миллионов.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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