Манчестер Юнайтед и Бавария продолжают охоту за Кулибали

Английский «Манчестер Юнайтед» и немецкая «Бавария» не теряют решимости подписать 28-летнего сенегальского центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.
На данный момент футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра.
В текущем сезоне Кулибали провел за «Наполи» 21 матч во всех турнирах. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023-го года.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €75 миллионов.
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Источник — Gazzetta dello Sport
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