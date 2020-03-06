Барселона набрала меньше всего очков за последние 12 лет

«Барселона» в этом сезоне Ла Лиги набрала 55 очков после 26 туров.

Как отмечает El Mundo Deportivo, это худший показатель каталонцев за последние 12 лет.

Худший показатель команда продемонстрировала в сезоне 2007/08 - 54 очка.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в таблице, отставая от «Реала» на одно очко.

Ранее сообщалось, что «Барселона» летом подпишет четырех новичков.