Барселона набрала меньше всего очков за последние 12 лет

«Барселона» в этом сезоне Ла Лиги набрала 55 очков после 26 туров.
Как отмечает El Mundo Deportivo, это худший показатель каталонцев за последние 12 лет.
Худший показатель команда продемонстрировала в сезоне 2007/08 - 54 очка.
На данный момент «Барселона» занимает второе место в таблице, отставая от «Реала» на одно очко.
Ранее сообщалось, что «Барселона» летом подпишет четырех новичков.
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Источник — El Mundo Deportivo
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