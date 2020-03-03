Барселона летом подпишет четырех новичков

Будущим летом каталонская «Барселона» планирует развернуть активную кампанию на трансферном рынке.
«Блаугранас» намерены пригласить минимум четырех сильных игроков — двух защитников и двух форвардов. В клубе хотят купить футболистов, которые будут играть в стартовом составе.
Также в «Барселоне» хотят, чтобы в последние годы активной карьеры 32-летнего аргентинского форварда Лионеля Месси команда была конкурентоспособной и сильной.
Кроме двух защитников и двух нападающих «Барселона» может пригласить игрока в линию полузащиты. Возвращение 28-летнего бразильского форварда Неймара из ПСЖ является приоритетным для «блаугранас».
Источник — Sport.es
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