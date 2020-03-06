ВОРОБЕЙ: «Если вылетим из элиты Лиги наций – это не станет трагедией»

Бывший игрок сборной Украины – о соперниках в Лиге наций

  • 06.03.2020 09:24
  • 727 просмотров
  • 1 комментарий
ВОРОБЕЙ: «Если вылетим из элиты Лиги наций – это не станет трагедией»
© Sport.ua. Андрей Воробей

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей подвел итоги жеребьевки Лиги наций для украинской национальной команды.

— Испания и Германия - это две команды с разными стилями игры. Именно на них все и ставят, но я отдам небольшое предпочтение немцам, более дисциплинированной команде. Но будем надеяться, что Швейцария и Украина преподнесут сюрприз более именитым противникам. 

— На что вообще может рассчитывать сборная Украины в таком квартете?
— Прежде всего — это шанс проверить себя, показать свой уровень. Многие наши футболисты выступают в зарубежных клубах, что делает сине-желтую дружину конкурентоспособной командой. Да, мы не являемся фаворитами, но, повторюсь, в играх со сборной Украины соперникам легко не будет.

— Первое место в группе будет для нас чудом?
— Да.

— Самое главное — сохранить место в лиге А1?
— Мы впервые среди элиты. Сборная Украины уже сделала большой шаг вперед. Не будем говорить о негативе. Впереди Евро-2020, во время которого наша команда еще получит опыт больших матчей. Но если вдруг осенью сине-желтые и вылетят в Лиге наций из высшего дивизиона, то это не должно стать трагедией. Все, кто разбирается в футболе, это поймут.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 09:31
    +1
    ОН прав!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 06.03.2020 09:31
    +1
    ОН прав!!!!!!
    Ссылка
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