ВОРОБЕЙ: «Если вылетим из элиты Лиги наций – это не станет трагедией»

Бывший игрок «Шахтера» и сборной Украины Андрей Воробей подвел итоги жеребьевки Лиги наций для украинской национальной команды.

— Испания и Германия - это две команды с разными стилями игры. Именно на них все и ставят, но я отдам небольшое предпочтение немцам, более дисциплинированной команде. Но будем надеяться, что Швейцария и Украина преподнесут сюрприз более именитым противникам.

— На что вообще может рассчитывать сборная Украины в таком квартете?

— Прежде всего — это шанс проверить себя, показать свой уровень. Многие наши футболисты выступают в зарубежных клубах, что делает сине-желтую дружину конкурентоспособной командой. Да, мы не являемся фаворитами, но, повторюсь, в играх со сборной Украины соперникам легко не будет.

— Первое место в группе будет для нас чудом?

— Да.

— Самое главное — сохранить место в лиге А1?

— Мы впервые среди элиты. Сборная Украины уже сделала большой шаг вперед. Не будем говорить о негативе. Впереди Евро-2020, во время которого наша команда еще получит опыт больших матчей. Но если вдруг осенью сине-желтые и вылетят в Лиге наций из высшего дивизиона, то это не должно стать трагедией. Все, кто разбирается в футболе, это поймут.