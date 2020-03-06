Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

Украинка продолжает борьбу на турнире международной серии в Монтеррее

  • 06.03.2020 07:21
  • 1656 просмотров
  • 2 комментария
Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

В пятницу, 6 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в четвертьфинал турнира международной серии в Монтеррее.
 
В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла Ольгу Говорцову из Беларуси (№142 WTA). Свитолина победила со счетом 6:3, 6:4.

В следующем раунде украинка сыграет против Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA).

Ранее Свитолина снялась с парного турнира.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    mykola
      mykola, 06.03.2020 07:43
    +2
    Якраз зараз добре грати з грацями другої сотні, може гра наладиться.
    Ссылка
    Ярослав 999
      Ярослав 999, 06.03.2020 07:28
    +1
    Коли вже матч поставлять вдень щоб і ми подивилися???А так Еля молодець,жаль лише що жодного ейсу не зробила
    Ссылка
    mykola
      mykola, 06.03.2020 07:43
    +2
    Якраз зараз добре грати з грацями другої сотні, може гра наладиться.
    Ссылка
    Ярослав 999
      Ярослав 999, 06.03.2020 07:28
    +1
    Коли вже матч поставлять вдень щоб і ми подивилися???А так Еля молодець,жаль лише що жодного ейсу не зробила
    Ссылка
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