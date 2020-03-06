Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее

В пятницу, 6 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) вышла в четвертьфинал турнира международной серии в Монтеррее.
В матче второго круга украинка в двух сетах обыграла Ольгу Говорцову из Беларуси (№142 WTA). Свитолина победила со счетом 6:3, 6:4.
В следующем раунде украинка сыграет против Лейлы Енни Фернандес (№126 WTA).
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Источник — Sport.ua
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