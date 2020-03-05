Монтеррей. Свитолина снялась с парного турнира

Украинская теннисистка вместе с Йоханной Контой остановилась в 1/4 финала соревнований

  • 05.03.2020 02:43
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Монтеррей. Свитолина снялась с парного турнира
© Twitter. Элина Свитолина

25-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина отказалась от участия в поединке 1/4 финала парного турнира в мексиканском Монтеррее.

Вместе с 28-летней венгерской спортсменкой Йоханной Контой Свитолина должна была сыграть против дуэта Мария Боузкова/Рената Ворачова. В итоге, Боузкова и Ворачова напрямую вышли в полуфинал турнира на отказе Свитолиной и Конты.

Причины отказа украинки и венгерки от продолжения соревнований неизвестны.

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Источник — WTA

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