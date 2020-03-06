Оле-Гуннар СУЛЬШЕР: «У меня нет ощущения комфортной победы»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Дерби Каунти» (3:0) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«У меня нет ощущения комфортной победы, как должно быть при счете 3:0. Пара моментов напугала. До того, как мы забили два мяча, мне не казалось, что мы играем хорошо. У нас до сих пор много травмированных атакующих игроков, и сегодня повезло, что у нас есть Игало (автор дубля - прим.», - сказал Сульшер.