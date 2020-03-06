ЧОБОТЕНКО: «Шутят, что мне только с Ворсклой нужно выходить играть»

Защитник «Мариуполя» Сергей Чоботенко после победного матча с «Ворсклой» (3:0) в 22-м туре украинской Премьер-лиги ответил на вопросы журналиста канала «Футбол 1».

— Предыдущий свой гол ты забил также в ворота «Ворсклы». Любишь наверное эту команду?

— Получается, что да. Пошутили в раздевалке, что мне только с «Ворсклой» нужно выходить играть.

— Расскажи про свой гол. Как это случилось?

— Оказался в нужном месте в нужное время. Дима Мишнев отдал очень хорошую передачу, оставалось только направить в ворота. Удачно попал в угол и забил.

— У вас такой матч, что отступать было некуда.

— Да, сейчас такие матчи, которые нужно обязательно выигрывать. Добыли важную победу с «Ворсклой», но теперь еще важнее успешно сыграть с «Днепр-1».

— Вы едете на выезд, наверное, эмоционально это самая тяжелая игра в сезоне.

— Наверное, да. В матче решится вопрос выхода в топ-6. Мы очень хотим играть в первой шестерке.