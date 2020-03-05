ФОТО. Как Фонсека отпраздновал день рождения

Главному тренеру римской «Ромы» Паулу Фонсеке в четверг, 5-го марта, исполнилось 47 лет.
«Счастливые 47. Спасибо всем!», — написал Паулу в Instagram, комментируя праздничное фото.
С лета 2016-го по лето 2019-го года Фонсека возглавлял донецкий «Шахтер».
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Источник — Instagram
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