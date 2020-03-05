В субботу, 7-го марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Арсенал» примет «Вест Хэм».
Поединок пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Арсенал» — «Вест Хэм». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Арсенал» — «Вест Хэм» покажет телеканал Setanta Sports.
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Источник — Sport.ua
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