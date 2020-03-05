Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Встречи с Динамо очень важны для нас»

23-летний украинский полузащитник «Александрии» Максим Третьяков поделился ожиданиями от поединков с «Динамо» в УПЛ и Кубке Украины.

— Впереди у «Александрии» две встречи с «Динамо». Приоритеты расставлены?

— На данный момент мы готовимся к поединку чемпионата, который состоится 7 марта, а уже потом подумаем и о Кубке Украины. Сейчас график матчей такой, как был осенью, когда «Александрия» выступала в групповом раунде Лиги Европы. Главное — правильно восстанавливаться, чтобы быть максимально готовым к двум играм в неделю. Для нас встречи с «Динамо» очень важны.

— В Кубке Украины стоит какая-то конкретная цель?

— Мы идем от игры к игре. Да, в четвертьфинале турнира нам попался, наверное, самый сильный соперник из всех возможных. Но мы рады, что предстоит сыграть с таким авторитетным оппонентом. Это очередная возможность увидеть свою готовность на уровне отечественного гранда. Времени на раскачку нет.