Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Встречи с Динамо очень важны для нас»

Футболист «Александрии» готовится к противостоянию с киевлянами в УПЛ и Кубке Украины

  • 05.03.2020 20:33
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Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Встречи с Динамо очень важны для нас»
© ФК Александрия. Максим Третьяков

23-летний украинский полузащитник «Александрии» Максим Третьяков поделился ожиданиями от поединков с «Динамо» в УПЛ и Кубке Украины.

— Впереди у «Александрии» две встречи с «Динамо». Приоритеты расставлены?
— На данный момент мы готовимся к поединку чемпионата, который состоится 7 марта, а уже потом подумаем и о Кубке Украины. Сейчас график матчей такой, как был осенью, когда «Александрия» выступала в групповом раунде Лиги Европы. Главное — правильно восстанавливаться, чтобы быть максимально готовым к двум играм в неделю. Для нас встречи с «Динамо» очень важны.

— В Кубке Украины стоит какая-то конкретная цель?
— Мы идем от игры к игре. Да, в четвертьфинале турнира нам попался, наверное, самый сильный соперник из всех возможных. Но мы рады, что предстоит сыграть с таким авторитетным оппонентом. Это очередная возможность увидеть свою готовность на уровне отечественного гранда. Времени на раскачку нет.

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Источник — zbirna.com

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