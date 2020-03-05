Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут в пятницу

До сих пор неизвестно, сможет ли футболист «Динамо» сыграть с «Александрией»

  • 05.03.2020 19:36
  • 1869 просмотров
  • 4 комментария
Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут в пятницу
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

В пятницу, 6-го марта, КДК УАФ определит срок дисквалификации полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского. Уже в субботу, 7-го марта, «бело-синие» сыграют на выезде с «Александрией».

До сих пор неизвестно, будет ли футболист играть в этом поединке.

Буяльский был удален в дебюте матча 19-го тура чемпионата Украины с «Днепром-1». Главный арбитр встречи Катерина Монзуль показала полузащитнику прямую красную карточку после просмотра видеоповтора, увидев в действиях игрока умышленную грубую игру против Владимира Полевого.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 05.03.2020 20:22
    0
    Интересно, что дадут симулянту из арендуполя?
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    avl01021954
      avl01021954, 05.03.2020 20:14
    -2
    В ситуації з В.Польовим Буяльський зіграв по тваринячому, йдучи свідомо на грубий фол, без найменшої на то потреби. Суперника потрібно перемагати майстерністю, а не грубістю.
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.03.2020 19:50
    +2
    20 матчей. А Сравику Танковскому дать приз fair play.
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.03.2020 19:44
    0
    Ну 2 матча стандарт, не больше.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 05.03.2020 19:50
    +2
    20 матчей. А Сравику Танковскому дать приз fair play.
    Ссылка
    Dynamo-s-Dnepra
      Dynamo-s-Dnepra, 05.03.2020 20:22
    0
    Интересно, что дадут симулянту из арендуполя?
    Ссылка
    Maslyaspor
    online
      Maslyaspor, 05.03.2020 19:44
    0
    Ну 2 матча стандарт, не больше.
    Ссылка
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