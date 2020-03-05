Решении о сроке дисквалификации Буяльского примут в пятницу

В пятницу, 6-го марта, КДК УАФ определит срок дисквалификации полузащитника киевского «Динамо» Виталия Буяльского. Уже в субботу, 7-го марта, «бело-синие» сыграют на выезде с «Александрией».
До сих пор неизвестно, будет ли футболист играть в этом поединке.
Буяльский был удален в дебюте матча 19-го тура чемпионата Украины с «Днепром-1». Главный арбитр встречи Катерина Монзуль показала полузащитнику прямую красную карточку после просмотра видеоповтора, увидев в действиях игрока умышленную грубую игру против Владимира Полевого.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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