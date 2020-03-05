Сергей КРАВЧЕНКО: «Шахтер делал все, что хотел»

Вчера «Днепр-1» в 21-м туре УПЛ был разгромлен «Шахтером» - 1:4. Хавбек «Днепра-1» Сергей Кравченко поделился впечатлениями от матча:

«Первые два стандарта – и сразу счет 0:2. Не на такое начало матча мы рассчитывали.

«Шахтер» почувствовал уверенность, в первом тайме делал все, что хотел. Мог забить даже больше, чем 4 гола. У нас ничего не получалось».