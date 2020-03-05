Агент: «Русин — будущее Динамо и сборной Украины»

Вадим Шаблий доволен тем, что его подопечный продлил контракт с киевским клубом

  • 05.03.2020 18:53
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Агент: «Русин — будущее Динамо и сборной Украины»
© Instagram. Назарий Русин и Вадим Шаблий

Футбольный агент Вадим Шаблий прокомментировал продление контракта своего 21-летнего подопечного Назария Русина с киевским «Динамо».

«Форвард Назарий Русин продлил контракт с киевским «Динамо» до 2025 года. Я вижу в этом футболисте будущее не только «Динамо», но и сборной Украины. Его успех зависит от ежедневной работы, амбиций и целеустремленности. Русин прогрессирует из года в год и составил достойную конкуренцию в линии атаки «Динамо». Я уверен в твоих силах! Желаю много голов и победных матчей!», — написал Шаблий в Instagram.

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Источник — Instagram

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