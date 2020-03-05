Де Брюйне может не сыграть с Манчестер Юнайтед

У лидера «Манчестер Сити» травма плеча

  • 05.03.2020 18:17
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Де Брюйне может не сыграть с Манчестер Юнайтед
© instagram.com/kevindebruyne

Вчера «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии на выезде обыграл «Шеффилд Уэнсдей» - 1:0. Лидер «Горожан» Кевин Де Брюйне участия в матче не принимал.

Наставник «Сити» Пеп Гвардиола рассказал о том, почему не играл Де Брюйне:

«У Кевина проблема с плечом. Он был не готов. В концовке прошлого матча c «Астон Виллой» он неудачно упал, у него была проблема со спиной.

Не знаем, на какой срок он выбыл. Надеемся, что не на слишком долгий.

Успеет ли он восстановиться к дерби против МЮ? Не знаю».

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Источник — Sky Sports

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