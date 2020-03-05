Де Брюйне может не сыграть с Манчестер Юнайтед

Вчера «Манчестер Сити» в 1/8 финала Кубка Англии на выезде обыграл «Шеффилд Уэнсдей» - 1:0. Лидер «Горожан» Кевин Де Брюйне участия в матче не принимал.
Наставник «Сити» Пеп Гвардиола рассказал о том, почему не играл Де Брюйне:
«У Кевина проблема с плечом. Он был не готов. В концовке прошлого матча c «Астон Виллой» он неудачно упал, у него была проблема со спиной.
Не знаем, на какой срок он выбыл. Надеемся, что не на слишком долгий.
Успеет ли он восстановиться к дерби против МЮ? Не знаю».
Источник — Sky Sports
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