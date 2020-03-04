Лестер Сити
1:0
Бирмингем
04.03.2020, FT

МанСити пробился в 1/4 финала Кубка Англии, Зинченко остался в запасе

«Лестер» нанес домашнее поражение «Бирмингему» в 1/8 финала

  • 04.03.2020 23:39
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МанСити пробился в 1/4 финала Кубка Англии, Зинченко остался в запасе
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4 марта состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. Одержав победы над соперниками, «Манчестер Сити» и «Лестер» прошли в 1/4 финала.

Украинский футболист Александр Зинченко остался в запасе «МанСити». Победный гол для команды забил Серхио Агуэро.

«Лестер» нанес домашнее поражение «Бирмингему» в 1/8 финала (1:0).

Кубок Англии. 1/8 финала

«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити» – 0:1

Гол: Агуэро, 53.

«Шеффилд Уэнсдей»: Уайлдсмит, Палмер, Иорфа, Фокс, Бернер (Лис, 46), Ли (Хант, 63), Бэннан, Пелюпесси, Форестьери (Флетчер, 56), Мерфи, Да Круз.

«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Стоунс, Менди, Жоау Канселу, Сильва, Эрнандес, Агуэро (Стерлинг, 86), Марез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Палмер, 36. Марез, 88.

Судья: Оливер.

Шеффилд. Стадион «Хиллсборо».

«Лестер» – «Бирмингем» – 1:0

Гол: Рикардо Перейра, 82.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Олбрайтон, Прат, Ндиди (Тилеманс, 60), Мэддисон (Чудхури, 84), Ихеаначо, Грэй (Барнс, 66).

«Бирмингем Сити»: Кэмп, Колен, Дин, Кларк-Солтер, Хардинг (Гарднер, 71), Педерсен, Кифтенбелд (Монтеро, 84), Шуньич, Юткевич, Хоган, Мрабти (Краули, 84).

Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 56. Юткевич, 80.

Судья: Мосс.

Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

 
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 04.03.2020 23:54
    0
    Man of the match - Менди. Ассист и перекладина.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 04.03.2020 23:54
    0
    Man of the match - Менди. Ассист и перекладина.
    Ссылка
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