МанСити пробился в 1/4 финала Кубка Англии, Зинченко остался в запасе

4 марта состоялись матчи 1/8 финала Кубка Англии. Одержав победы над соперниками, «Манчестер Сити» и «Лестер» прошли в 1/4 финала.
Украинский футболист Александр Зинченко остался в запасе «МанСити». Победный гол для команды забил Серхио Агуэро.
«Лестер» нанес домашнее поражение «Бирмингему» в 1/8 финала (1:0).
Кубок Англии. 1/8 финала
«Шеффилд Уэнсдей» – «Манчестер Сити» – 0:1
Гол: Агуэро, 53.
«Шеффилд Уэнсдей»: Уайлдсмит, Палмер, Иорфа, Фокс, Бернер (Лис, 46), Ли (Хант, 63), Бэннан, Пелюпесси, Форестьери (Флетчер, 56), Мерфи, Да Круз.
«Манчестер Сити»: Браво, Отаменди, Стоунс, Менди, Жоау Канселу, Сильва, Эрнандес, Агуэро (Стерлинг, 86), Марез, Бернарду Силва, Габриэл Жезус.
Предупреждения: Палмер, 36. Марез, 88.
Судья: Оливер.
Шеффилд. Стадион «Хиллсборо».
«Лестер» – «Бирмингем» – 1:0
Гол: Рикардо Перейра, 82.
«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Олбрайтон, Прат, Ндиди (Тилеманс, 60), Мэддисон (Чудхури, 84), Ихеаначо, Грэй (Барнс, 66).
«Бирмингем Сити»: Кэмп, Колен, Дин, Кларк-Солтер, Хардинг (Гарднер, 71), Педерсен, Кифтенбелд (Монтеро, 84), Шуньич, Юткевич, Хоган, Мрабти (Краули, 84).
Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 56. Юткевич, 80.
Судья: Мосс.
Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Источник — Sport.ua
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