Шеффилд – Манчестер Сити – 0:1. Видео голов и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» на выезде минимально обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (1:0) и вышел в четвертьфинал.
Лучшие моменты матча Шеффилд Уэнсдей - Ман Сити
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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