Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Мы не смотрим на соперников»

Футболист «Александрии» доволен разгромом «Карпат» (4:0)

  • 05.03.2020 17:45
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Максим ТРЕТЬЯКОВ: «Мы не смотрим на соперников»
© ФК Александрия. Максим Третьяков

23-летний украинский хавбек «Александрии» Максим Третьяков подвел итоги победы над «Карпатами» (4:0) в матче 21-го тура УПЛ.

— «Александрия» добыла победу только в третьем весеннем туре. Почему не получалось сделать этого раньше?
— Трудно сейчас дать однозначный ответ. «Колос» (1:2) хорошо сыграл, а со «Львовом» (1:1), думаю, нам не повезло. Как-то тяжело входим в сезон. Примерно так было и в начале чемпионата. Но самое важное, что мы, наконец, выиграли. Игра во Львове, считаю, придаст команде уверенности.

— Осечки в первых двух матчах позволили «Заре» и «Динамо» немного уйти в отрыв. Не критично?
— Мы не смотрим на соперников. Главное, чтобы побеждала «Александрия». Все самое интересное еще впереди. У нас с конкурентами впереди еще будут личные встречи, которые во многом и повлияют на распределение мест в турнирной таблице. Нужно продолжать упорно работать, тогда все получится.

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Источник — zbirna.com

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