Кубок Италии могут доиграть в формате Финала четырех в мае

Ответные полуфинальные матчи не состоялись

  • 05.03.2020 17:50
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Кубок Италии могут доиграть в формате Финала четырех в мае

На этой неделе ответные полуфинальны матчи Кубка Италии «Ювентус» - «Милан» и «Наполи» - «Интер» были перенесены из-за коронавируса.

Теперь втиснуть их в график будет очень непросто из-за потенциальной загруженности «Ювентуса», «Интера» и «Наполи» в еврокубках. Хуже всего ситуация у «Интера», которому также надо сыграть перенесенный матч 25-го тура Серии А против «Сампдории».

Существует вариант, при котором ответные полуфиналы и финал Кубка Италии пройдут в конце мая в формате Финала четырех: в одном месте в течение недели.

Ранее сообщалось о том, что до 4 апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.

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Источник — Tuttosport

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