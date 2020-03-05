Кубок Италии могут доиграть в формате Финала четырех в мае

На этой неделе ответные полуфинальны матчи Кубка Италии «Ювентус» - «Милан» и «Наполи» - «Интер» были перенесены из-за коронавируса.
Теперь втиснуть их в график будет очень непросто из-за потенциальной загруженности «Ювентуса», «Интера» и «Наполи» в еврокубках. Хуже всего ситуация у «Интера», которому также надо сыграть перенесенный матч 25-го тура Серии А против «Сампдории».
Существует вариант, при котором ответные полуфиналы и финал Кубка Италии пройдут в конце мая в формате Финала четырех: в одном месте в течение недели.
Ранее сообщалось о том, что до 4 апреля все матчи Серии А будут проходить без зрителей.
Источник — Tuttosport
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