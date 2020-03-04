ОФИЦИАЛЬНО. Все матчи Серии А до 4 апреля пройдут без зрителей

Сегодня Правительство Италии в связи с коронавирусом до 4 апреля запретило проведение всех спортивных событий на территории страны. Исключением являются те события, при которых можно обеспечить отсутствие зрителей и, как следствие, массового скопления людей.
Под эту категорию подпадают и футбольные матчи, проведение которых на ближайший месяц возможно при пустых трибунах.
Руководство Серии А приняло решение продолжить чемпионат. В ближайший уик-энд состоятся 6 отмененных матчей 26-го тура, которые должны были пройти в предыдущий уик-энд.
Расписание матчей Серии А на ближайший уик-энд:
Суббота, 7 марта:
Сампдория – Верона
Воскресенье, 8 марта:
Милан – Дженоа
Парма – СПАЛ
Сассуоло – Брешия
Удинезе – Фиорентина
Ювентус – Интер
Ранее из-за коронавируса были перенесены ответные матчи полуфинала Кубка Италии. Когда они состоятся, пока не известно.
Источник — Sport.ua
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