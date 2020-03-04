ОФИЦИАЛЬНО. Все матчи Серии А до 4 апреля пройдут без зрителей

В эти выходные состоялись отложенные матчи 26-го тура

  • 04.03.2020 22:11
  • 1121 просмотр
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Все матчи Серии А до 4 апреля пройдут без зрителей

Сегодня Правительство Италии в связи с коронавирусом до 4 апреля запретило проведение всех спортивных событий на территории страны. Исключением являются те события, при которых можно обеспечить отсутствие зрителей и, как следствие, массового скопления людей.

Под эту категорию подпадают и футбольные матчи, проведение которых на ближайший месяц возможно при пустых трибунах.

Руководство Серии А приняло решение продолжить чемпионат. В ближайший уик-энд состоятся 6 отмененных матчей 26-го тура, которые должны были пройти в предыдущий уик-энд.

Расписание матчей Серии А на ближайший уик-энд:

Суббота, 7 марта:

Сампдория – Верона

Воскресенье, 8 марта:

Милан – Дженоа

Парма – СПАЛ

Сассуоло – Брешия

Удинезе – Фиорентина

Ювентус – Интер

Ранее из-за коронавируса были перенесены ответные матчи полуфинала Кубка Италии. Когда они состоятся, пока не известно.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ManUtd
    online
      ManUtd, 04.03.2020 22:23
    -1
    Самое оптимальное решение в сложившейся ситуации. Переносить матчи просто некуда, ибо летом ЕВРО-2020
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