Матч Кубка Италии Наполи - Интер перенесен на неопределенное время

Стало официально известно, что завтрашний матч полуфинала Кубка Италии «Наполи» - «Интер» перенесен на неопределенное время из-за распространения коронавируса.
О том, когда может состояться матч, информации пока нет.
Ранее перенесли другой полуфинал, «Ювентус» - «Милан», а также целый ряд матчей чемпионата Италии. Страна входит в число лидеров в мире по распространению болезни.
Отметим, что нынешний сезон во всех лигах должен завершиться раньше обычного из-за Евро-2020, и у итальянских клубов могут возникнуть проблемы с календарем из-за постоянных переносов матчей.
Источник — Football-Italia
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