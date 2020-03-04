Матч Кубка Италии Наполи - Интер перенесен на неопределенное время

Стало официально известно, что завтрашний матч полуфинала Кубка Италии «Наполи» - «Интер» перенесен на неопределенное время из-за распространения коронавируса.

О том, когда может состояться матч, информации пока нет.

Ранее перенесли другой полуфинал, «Ювентус» - «Милан», а также целый ряд матчей чемпионата Италии. Страна входит в число лидеров в мире по распространению болезни.

Отметим, что нынешний сезон во всех лигах должен завершиться раньше обычного из-за Евро-2020, и у итальянских клубов могут возникнуть проблемы с календарем из-за постоянных переносов матчей.