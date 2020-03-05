МАЙКОН: «Чувствую себя очень хорошо, нет никакой боли»

Хавбек «Шахтера» готов бороться за место в стартовом составе «горняков»

  • 05.03.2020 17:13
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МАЙКОН: «Чувствую себя очень хорошо, нет никакой боли»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон поделился мнением о своей игре в матче 21-го тура УПЛ с «Днепром-1» (4:1).

– Для меня очень важно играть во всех соревнованиях. Я был в сборной Бразилии, поэтому не смог пройти с «Шахтером» подготовку на сборах. Знаю, что выступающие на моей позиции футболисты чувствуют себя великолепно, но благодаря ежедневной работе и терпению я пользуюсь теми возможностями, что мне предоставляют. Например, сейчас я отыграл все 90 минут и очень рад этому! Готов трудиться и ждать нового шанса проявить себя на поле.

– Насколько чувствуешь себя готовым в процентном соотношении?
– Я готов на 100 процентов. Чувствую себя очень хорошо, нет никакой боли. Я многое делаю для того, чтобы прибавлять с каждым днем. Это была достаточно длительная пауза, поэтому очень важно быть осторожным и продолжать работать.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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