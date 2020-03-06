Уже не та «бундесмашина». У сборной Германии масса проблем

На первый взгляд, сборной Украины в Лиге наций УЕФА из четвертой корзины достался самый сложный соперник, которого только можно было представить. Но это еще пару лет «бундестим» представляла собой непобедимую силу. Сейчас же это очень молодая команда, у которой есть множество уязвимых мест.

Предлагаем прикинуть, в каком состоянии сборная Германии может подойти к матчам против Украины, Испании и Швейцарии.

Высокая вероятность, что у Германии будет новый тренер

«Бундесмашина» провалила ЧМ-2018, заняла последнее место в своей группе прошлого розыгрыша Лиги наций и не впечатлила яркой игрой во время отбора на Евро-2020. Очевидно, провала на ближайшем европейском первенстве Йоахиму Леву уже могут банально не простить.

Прямо сейчас все выглядит так, что Йоги изжил себя в качестве главного тренера сборной. Его идеи по перестройке команды не срабатывают, а пресса и эксперты регулярно критикуют его за отказ от услуг Томаса Мюллера и Матса Хуммельса.

По ходу отбора Лев постоянно экспериментировал с тактикой. То команда выходила с расстановкой в три центральных защитника, а фланги отдавались под откуп Нико Шульцу, Марселю Хальстенбергу, Лукасу Клостерманну и Тило Кереру, то использовала привычные 4-3-3 или 4-2-3-1.

В итоге сейчас нет никакого понимания, в каком виде Германия предстанет на Евро-2020. За полтора года после ужасного ЧМ-2018 Леву так и не удалось сформировать костяк новой сборной. Фактически, железное место в основе имеют только Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Мануэль Нойер и Тимо Вернер. Все остальные позиции время от времени варьируются.



Немецкий футбольный союз. Тимо Вернер

А ведь на чемпионате Европы немцы угодили в «группу смерти» с Францией и Португалией. Третий противник еще не определился, но им может стать очень неуступчивая Исландия. И пока что Германия отнюдь не выглядит фаворитом в этом квартете.

Так что, несмотря на то, что контракт Лева с Немецким футбольным союзом рассчитан до конца ЧМ-2022, я бы не исключал смену тренера уже ближайшим летом.

Смена основного вратаря

По ходу отбора на Евро-2020 внутри сборной Германии разгорелся скандал. Основному вратарю Барселоны Марку-Андре тер Штегену стало обидно, что в национальной команде он даже не получает шанса, о чем рассказал в интервью испанской прессе. Мануэль Нойер не стал долго ждать с ответом, заявив, что его коллега по амплуа не имеет права говорить такого в СМИ.



Немецкий футбольный союз. Мануель Нойер и Марк-Андре тер Штеген

Но после чемпионата Европы эта проблема, скорее всего, отпадет сама по себе. Сам Нойер не исключал, что после завершения турнира может завершить международную карьеру. Последний скандал с тер Штегеном только подталкивает его к этому решению.

Лига наций – отличная возможность для топ-сборных, чтобы вносить какие-то изменения и пробовать различные эксперименты. Кажется, именно с этого турнира в «бундестим» начнется эра тер Штегена. Ну а если вратарь каталонцев вдруг получит травму, его будут готовы подменить Бернд Лено и Кевин Трапп.

Из сборной U-21 не стоит ждать много новых игроков

Пожалуй, это самая главная проблема современного немецкого футбола. Местные топ-клубы продолжают делать ставку на молодежь, но Джейдон Санчо – англичанин, Эрлинг Холанд – норвежец, Джошуа Зиркзее – нидерландец, Альфонсо Дэвис – канадец, Джованни Рейна – американец и т.д. Даже в «РБ Лейпциг» практически все молодые футболисты приехали из-за рубежа. Тогда как немецких восходящих звезд можно пересчитать на пальцах одной ноги.

Минувшим летом сборная Германии U-21 дошла до финала молодежного Евро, но главные звезды той команды не готовы усилить команду Лева. Лука Вальдшмидт большую часть сезона лечится, а когда здоров, то не впечатляет даже во «Фрайбурге». Марко Рихтер так и не сделал шага в сторону от «Аугсбурга», а Александр Нюбель осознанно согласился несколько сезонов сидеть за спиной Нойера в «Баварии».

Из той команды регулярно за главную сборную играет лишь Джонатан Та, но и тот в последнее время перестал прогрессировать.

На текущий состав сборной U-21 и вовсе без слез не глянуть. В большинстве своем она состоит из игроков Второй Бундеслиги, безнадежных резервистов клубов элиты и нескольких ребят из Эредивизи. Среднестатистический болельщик не найдет в ней знакомых для себя имен.

Так что осенью тренерскому штабу сборной Германии нет смысла надеяться на качественную замену уходящим в тень ветеранам.

Кай Хаверц станет одним из лидеров



Немецкий футбольный союз. Кай Хаверц

Хаверц – единственный молодой немец, который входит в число топ-талантов мира. В свои 20 лет хавбек «Байера» проводит уже четвертый сезон в Бундеслиге, а летом, очевидно, сделает новый шаг в карьере. Предметный интерес к нему проявляют «Бавария» и «Ливерпуль».

Нет сомнений, что осенью Хаверц сделает шаг вперед и в сборной. Лига Наций отлично подходит тренерам, чтобы наигрывать в основе новых футболистов. Сейчас на его счету лишь 7 матчей в составе сборной, но у него есть все, чтобы стать лидером обновленной команды.

Итог

Осенью смена поколений в сборной Германии не прекратится, а также может возникнуть тренерская неопределенность. А учитывая кризис молодежной сборной, золотые времена «Ди Маншафт» остались в середине прошлого десятилетия.

Конечно, «бундестим» остается грозной силой в европейском футболе, но это та команда, с которой можно играть и рассчитывать на положительный результат. Сейчас она ничем не сильнее той же Португалией, с которой команда Андрея Шевченко недавно отлично справилась.

Илья КВИТКИН