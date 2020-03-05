Супряга и Марлос – среди претендентов на звание Игрока месяца в УПЛ

УПЛ официально объявила о старте голосования на звание лучшего игрока и тренера февраля в УПЛ.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Евгений Смирный («Колос»), Владислав Супряга («Днепр-1»), Беньямин Вербич («Динамо»), Марлос («Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Заури Махарадзе («Заря») и Сергей Борзенко («Львов»).

На награду Тренера месяца претендентов четыре: Виктор Скрипник («Заря»), Дмитрий Михайленко («Днепр-1»), Руслан Костышин («Колос») и Юрий Максимов («Ворскла»).

Принять участие в голосовании можно здесь.

Ранее сообщалось о том, что матчи УПЛ могут быть перенесены из-за коронавируса.