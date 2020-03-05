Матчи УПЛ могут перенести из-за коронавируса

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что существует возможность переноса матчей чемпионата Украины или проведения их без зрителей из-за коронавируса.
«Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Держим руку на пульсе.
Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем», — сказал Дикий.
Ранее сообщалось, что остаток сезона Английской Премьер-лиги может пройти без зрителей.
Источник — Трибуна
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Глупо бояться того, чего нет.
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