Матчи УПЛ могут перенести из-за коронавируса

Руководство Премьер-лиги готово пойти на такие меры предосторожности

  • 05.03.2020 12:33
  • 1146 просмотров
  • 2 комментария
Матчи УПЛ могут перенести из-за коронавируса
© УПЛ

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что существует возможность переноса матчей чемпионата Украины или проведения их без зрителей из-за коронавируса.

«Мы отправили запрос в Министерство здравоохранения Украины по этому вопросу. Ждем ответ. Также в постоянном контакте со спортивно-медицинским комитетом УАФ. Держим руку на пульсе.

Если у нас появятся причины для отмены или переноса матчей, то обязательно оперативно отреагируем», — сказал Дикий.

Ранее сообщалось, что остаток сезона Английской Премьер-лиги может пройти без зрителей.

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Источник — Трибуна

(6 голосов)

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Комментарии
    Uyrets85
      Uyrets85, 05.03.2020 13:04
    -1
    Если примут решение играть без зрителей, то учитывая посещаемость нашего чемпионата, никто большой разницы не заметит
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    sergrey4
      sergrey4, 05.03.2020 12:54
    +1
    В Украине за минувшую неделю от гриппа умерло 6 человек, неделей ранее от гриппа умерло ещё 10 человек. Каких вам ещё фиктивных причин не хватает ?
    Глупо бояться того, чего нет.
    Ссылка
    sergrey4
      sergrey4, 05.03.2020 12:54
    +1
    В Украине за минувшую неделю от гриппа умерло 6 человек, неделей ранее от гриппа умерло ещё 10 человек. Каких вам ещё фиктивных причин не хватает ?
    Глупо бояться того, чего нет.
    Ссылка
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