Остаток сезона Английской Премьер-лиги может пройти без зрителей

В Великобритании ищут способы борьбы с коронавирусом

  • 03.03.2020 18:22
  • 1126 просмотров
  • 1 комментарий
Остаток сезона Английской Премьер-лиги может пройти без зрителей
© Football.London

Как утверждает английская пресса, матчи АПЛ могут до конца сезона пройти без зрителей.

Такое решение организаторы могут принять из-за мер предотвращения распространения коронавируса.

Правительство Великобритании готово наложить разные ограничения на проведения массовых мероприятий. Это может коснуться и Премьер-лиги. Сезон в Англии финиширует 17 мая.

Стоит отметить, что в Великобритании пока зафиксированы 40 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры могут перенести на конец 2020-го года из-за коронавируса.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Guardian

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.03.2020 18:53
    0
    У сожалению не поможет...
    Нельзя людям запретить жить.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 03.03.2020 18:53
    0
    У сожалению не поможет...
    Нельзя людям запретить жить.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности