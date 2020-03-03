Остаток сезона Английской Премьер-лиги может пройти без зрителей

Как утверждает английская пресса, матчи АПЛ могут до конца сезона пройти без зрителей.

Такое решение организаторы могут принять из-за мер предотвращения распространения коронавируса.

Правительство Великобритании готово наложить разные ограничения на проведения массовых мероприятий. Это может коснуться и Премьер-лиги. Сезон в Англии финиширует 17 мая.

Стоит отметить, что в Великобритании пока зафиксированы 40 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры могут перенести на конец 2020-го года из-за коронавируса.