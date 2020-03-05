Директор Реала поздравил Лунина с успешным матчем

В воскресенье, 1 марта «Овьедо» Андрея Лунина в 30-м туре Сегунды обыграл «Тенерифе» 1:0. Для украинского голкипера этот матч стал первым за «Овьедо», в котором он отыграл на ноль.
Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо после матча поздравил Лунина с успешной игрой и пожелал ему дальнейших успехов.
Лунин выступает на правах аренды за «Овьедо» с января текущего года. Права на украинского вратаря по-прежнему принадлежат «Реалу».
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Источник — DefensaCentral
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