Директор Реала поздравил Лунина с успешным матчем

Мадридский клуб следит за игрой Андрея Лунина

  • 05.03.2020 16:02
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Директор Реала поздравил Лунина с успешным матчем
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

В воскресенье, 1 марта «Овьедо» Андрея Лунина в 30-м туре Сегунды обыграл «Тенерифе» 1:0. Для украинского голкипера этот матч стал первым за «Овьедо», в котором он отыграл на ноль.

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо после матча поздравил Лунина с успешной игрой и пожелал ему дальнейших успехов.

Лунин выступает на правах аренды за «Овьедо» с января текущего года. Права на украинского вратаря по-прежнему принадлежат «Реалу».

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Источник — DefensaCentral

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