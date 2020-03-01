Лунин сыграл первый матч на ноль за Овьедо

Клуб украинского голкипера одержал домашнюю победу над «Тенерифе»

  • 01.03.2020 22:03
  • 3007 просмотров
  • 3 комментария
Лунин сыграл первый матч на ноль за Овьедо
© Twitter. Андрей Лунин

В матче 30-го тура испанской Сегунды клуб «Овьедо» переиграл «Тенерифе» (1:0). Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды хозяев поля.

Андрей сыграл 8-й матч за «Овьедо» и только в первый раз оставил ворота в неприкосновенности. За эти 8 поединков украинец пропустил 9 голов.

После 30 туров «Овьедо» имеет 32 очка и занимает 20-е место в Сегунде. Команда находится в зоне вылета.

Сегунда. 30-й тур

«Овьедо» – «Тенерифе» – 1:0

Гол: Родри, 88 (пенальти)

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Saar
    online
      Saar, 01.03.2020 23:34
    0
    Всё, в Реал его !)))))))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 01.03.2020 22:43
    -1
    как сыграл наш топарь?
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 22:11
    +6
    молодец!
    Ссылка
    Ruud
    online
    Ruud, 01.03.2020 22:11
    +6
    молодец!
    Ссылка
    Saar
    online
      Saar, 01.03.2020 23:34
    0
    Всё, в Реал его !)))))))
    Ссылка
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