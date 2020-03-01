Лунин сыграл первый матч на ноль за Овьедо

В матче 30-го тура испанской Сегунды клуб «Овьедо» переиграл «Тенерифе» (1:0). Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды хозяев поля.

Андрей сыграл 8-й матч за «Овьедо» и только в первый раз оставил ворота в неприкосновенности. За эти 8 поединков украинец пропустил 9 голов.

После 30 туров «Овьедо» имеет 32 очка и занимает 20-е место в Сегунде. Команда находится в зоне вылета.

Сегунда. 30-й тур

«Овьедо» – «Тенерифе» – 1:0

Гол: Родри, 88 (пенальти)