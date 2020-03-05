Символическая сборная 21-го тура УПЛ

Sport.ua представляет символическую сборную по итогам 21-го тура чемпионата Украины по футболу.

Вратарь:

Богдан Сарнавский («Львов»). Да, команда Сарнавского уступила «Заре» со счетом 0:2. Но если бы не голкипер, в ворота «Львова» вполне могли влететь 5-6 мячей. Сарнавский намертво (!) взял два пенальти и несколько раз выручил свою команду в безнадежных ситуациях. Ну а в пропущенных голах его вины нет.

Защитники:

Денис Мирошниченко («Александрия»). Провел неплохой матч против «Карпат» (4:0), именно после его навеса Ситало забил третий гол «Александрии».

Денис Попов («Динамо»). Уверенно закрыл центр обороны киевской команды, не дав «Колосу» создавать опасные моменты. Неплохо действовал в связке с Шабановым, помог своей команде сыграть «на ноль».

Андрей Гитченко («Десна»). 35-летний защитник в очередной раз доказал, что опыт — большое дело. «Олимпик» стремился взять хотя бы одно очко, но Гитченко стеной встал на пути атак донецкой команды, чем помог «Десне» добыть победу со счетом 2:1.

Исмаили («Шахтер). Привычно хорошо сыграл против «Днепра-1», часто подключался к атакам, постоянно держал в напряжении оборону соперника.

Полузащитники:

Виктор Цыганков («Динамо»). Несмотря на массу критики, обрушившуюся на него в последнее время, Цыганков неплохо сыграл с «Колосом» и отметился отличным дальним ударом на 55-й минуте встречи, сделав счет 2:0 в пользу киевлян.

Тайсон («Шахтер»). Красиво, как на тренировке, забил в ворота «Днепра-1» на 19-й минуте встречи, сделав счет 3:0 в пользу «Шахтера». Кстати, этот гол стал для бразильца 50-м в составе донецкой команды.

Леван Арвеладзе («Десна»). Казалось бы, штрафной с правого фланга «Олимпика» на 76-й минуте матча не нес особой опасности. Но Арвеладзе по какой-то замысловатой траектории отправил мяч под перекладину ворот, обманув голкипера и принеся победу своей команде со счетом 2:1.

Максим Третьяков («Александрия»). Третьяков провел отличный поединок против «Карпат», забив по голу в каждом из таймов. Сделав счет 2:0 точным ударом с пенальти на 58-й минуте встречи, Третьяков окончательно похоронил надежды львовян на спасение. Поединок завершился победой «Александрии» со счетом 4:0.

Нападающие:

Владислав Кабаев («Заря»). Активно атаковал в матче со «Львовом», имел несколько хороших моментов, открыл счет на 54-й минуте поединка, пробив поймавшего кураж Сарнавского. В целом, был одним из самых запоминающихся игроков «Зари» на поле.

Жуниор Мораес («Шахтер»). На удивление, Мораес не забил ни одного из мячей «Шахтера» в ворота «Днепра-1» (4:1). Но именно после его удара Адамюк срезал мяч в сетку своих ворот, а десятью минутами позже Жуниор удачно ассистировал Тайсону.