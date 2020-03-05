Назарий РУСИН: «Конкуренция за место в составе – это здорово»

Динамовец, продлив контракт, не боится конкуренции с испанцем Франом Солем

  • 05.03.2020 15:18
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  • 1 комментарий
Назарий РУСИН: «Конкуренция за место в составе – это здорово»
© ФК Динамо Киев. Назарий Русин

Украинский форвард Назарий Русин прокомментировал продление контракта с киевским «Динамо» до 2025 года:

«Хочу поблагодарить, в первую очередь, Бога за то, что он дал мне шанс остаться в киевском «Динамо» и продлить контракт на пять лет с такой большой командой.

Кроме того, хочу поблагодарить президента клуба, тренеров и партнеров по команде за то, что они помогли мне остаться здесь, а также своих родителей, девушку и всех близких людей. Я очень рад! Для меня это очень много значит.

Конкуренция за место в составе – это здорово, футболисты становятся намного лучше благодаря ей. А кто будет играть, я или Соль, – увидим в течение сезона.

Что касается того, что я был лучшим бомбардиром «Динамо» на зимних сборах, то это всегда приятно, но главное – забивать в официальных играх, и я хочу забить как можно больше мячей».

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.03.2020 15:54
    +1
    Удачи, Назарий!
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 05.03.2020 15:54
    +1
    Удачи, Назарий!
    Ссылка
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