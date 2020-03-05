Соль забивает, Сарнавский отбивает, Заря держится, Карпаты тонут

Тур в мид-уик порадовал результативностью: забито сразу 19 мячей: весьма неплохо для нашего чемпионата. При этом не зафиксировано ни одной ничьи. После синхронных поражений в прошлом туре «Динамо» и «Шахтера», оба наших лидера на сей раз одержали уверенные победы. Но и «Заря» продолжила свою победную поступь: команда Скрипника остается на втором месте. Обострилась борьба и за шестую ступеньку: после поражения «Колоса» и победы «Мариуполя» расстояние между этими командами – всего один балл. Продолжились мытарства «Карпат»: команда Санжара прочно обосновалась на последнем месте в таблице.

Матч тура



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После неожиданного, но закономерного поражения в Днепре, «Динамо» нужно было восстанавливать утерянное «лицо». Делать это нужно было в игре против «Колоса», который на всех парах пытается на ходу попасть в последний вагон уходящего поезда – то есть, зацепиться за шестое место. Тренер «бело-синих» Михайличенко ожидаемо провел ротацию состава после матча против «Днепра-1». В итоге киевляне одержали заслуженную победу. Но, честно говоря, особым качеством игры не порадовали. Ничем не удивил и «Колос». Ковалевцы до поры до времени пытались сдерживать соперника, но, оставшись в меньшинстве, смирились со своей участью.

Возвращение тура

Последний раз Фран Соль забивал за «Динамо» в феврале прошлого года. С тех пор испанский форвард если и делал что-либо на «отлично», так это, разве что, грел скамейку для запасных. И вот в матче против «Колоса» нападающий получил свой очередной шанс. Получил – и использовал его. Соль провел на поле 90 минут и сумел отличиться забитым мячом. Не ахти какая красота – подставить ногу под отскок мяча от штанги, но для форварда важно именно забить. Фран оказался именно там, где надо. Но хватит ли этого для того, чтобы постоянно играть в основе – большой вопрос.

Гол тура

А вот второй гол в матче «Динамо» - «Колос» получился шедевральным. Его автором стал Цыганков. После провального поединка в Днепре Виктор на этот раз выдал очень качественный поединок. Эти эпитеты ему можно было адресовать даже в том случае, если бы не забил. Но он забил. Да еще как! Получив мяч метрах в трех-четырех от линии штрафной площади, Цыганков сместился немного в центр и смачно запустил мяч практически в девятку. Вратарь в этом эпизоде действительно был лишь зрителем.

ВАР тура

Как и в предыдущем матче, система ВАР и на этот раз сопровождала поединок с участием «Динамо». И если в матче против днепрян динамовцы могли сетовать на слишком буквальное трактованные правил, в частности, в эпизоде с ранним удалением Буяльского, то в матче против команды Костышина киевлянам сетовать на систему ВАР не приходится. Первый гол в ворота ковалевцев – авторства Соля – на первый взгляд, был «на тоненького»: испанца можно было заподозрить в положении вне игры. Но видеоассистенты четко дали понять, что офсайда не было. А вот в моменте, когда забивал «Колос», офсайд был. Хоть и миллиметровый.

Удаление тура

На последних минутах первого тайма матча на «Олимпийском», полузащитник гостей Задоя необоснованно грубо сыграл против Цыганкова. Динамовский капитан мог опять угодить на больничную койку. Хорошо, что пронесло. Но арбитр матча Романов незамедлительно показал грубияну прямую красную карточку. Для вынесения такого решения не понадобилась даже помощь видеоассистентов.

Сенсация тура



ФК Мариуполь

В двух первых весенних турах «Ворскла» продемонстрировала очень качественную игру. Причем в матчах против грандов – «Динамо» и «Шахтера». И если в первом случае киевлянам на последних минутах встречи удалось вырвать победу, то во втором команда Максимова добыла заслуженную победу над чемпионами. С другой стороны, «Мариуполь» аналогичный временный отрезок провалил: сразу уступили при равной игре «Заре», а затем вчистую проиграли «Десне». Казалось бы, в очном матче между этими соперниками можно ожидать всего, что угодно, но только не разгрома в исполнении приазовцев. Но на поверку получилось именно так. По всей видимости, команда Максимова просто перегорела после победы над «Шахтером». А вот «Мариуполь» сумел отойти от пощечины в Чернигове и снова вмешаться в борьбу за шестое место.

Вратарь тура

Тут двух мнений быть не может: страж ворот «Львова» Сарнавский. Если бы не этот голкипер, его команда уступила бы более ощутимо «Заре». А так – «лишь» 0:2. Луганчане имели все основания для более весомой по счету победы. В частности, арбитр встречи Бондаренко дважды указывал на одиннадцатиметровую отметку. Но в обоих случаях голкипер львовян сыграл выше всяких похвал. В первом эпизоде, в середине второго тайма, Богдан парировал удар Громова, а уже в компенсированное время отразил и удар Леднева.

Тем не менее, даже геройства Сарнавского не уберегли «Львов» от поражения. «Заря» добыла уверенную победу и вернулась на второе место в таблице.

Характер тура

«Олимпик» после назначения Гомеса пережил настоящий ренессанс, преобразившись из аутсайдера в середняка. Но после возобновления чемпионата дела у дончан идут не лучшим образом. Вроде бы и игра есть, а вот результата нет. На этот раз «олимпийцы» уступили крепкой «Десне». Показательно, что «Олимпик» вышел вперед уже в самом дебюте встречи – на четвертой минуте (отличился Дегтярев). Но черниговцы рук не опустили и оперативно сравняли счет: Филиппов перебросил мяч через голкипера. А в середине второго тайма гости и вовсе вышли вперед: со штрафного отличился Арвеладзе. Необходимо отметить, что оба гола «Десны» - не только плод атакующих усилий команды, но в некотором смысле и на совести голкипера «Олимпика» Крынского.

Феерия тура

В прошлом туре «Шахтер» впервые в нынешнем сезоне потерпел поражение. Обидчиком команды Каштру неожиданно, но закономерно стала «Ворскла». Дончане в том поединке действовали на фоне усталости после игры с «Бенфикой», но это вряд ли можно считать достойным аргументом: они не сделали практически ничего, чтобы заслужить победу в Полтаве. Однако на следующую игру – против «Днепра-1» - «горняки» сумели настроиться по-настоящему. Было видно невооруженным взглядом, что «Шахтер» не только хотел победить, показать случайность поражения от полтавчан, но и сделать это уверенно и красиво. И такой реванш действительно состоялся. «Шахтер» просто смял своего соперника, решив вопрос о победители встречи уже в ее дебюте. Чемпионы Украины забили четыре «сухих» мяча за первые 23 минуты матча. Причем забивали на разный вкус. Во втором тайме хозяева сбавили обороты и «включались» лишь фрагментарно, но и этого хватило, чтобы контролировать и игру, и соперника.

Правда, на гол престижа гости наработали. Он на счету Супряги, реализовавшего пенальти. Форвард «Днепра-1» забивает в трех весенних матчах кряду. Думается, тренерам сборной Украины, в свете проблем на острие атаки, стоить обратить свой взор на чемпиона мира U-20.

Арбитр тура

Александр Дердо показал, пожалуй, самую эпичную желтая карточка в сезоне. На 75-й минуте Танковский, который незадолго до этого вышел на поле, самостоятельно упал в центре поля, а абитр, не разобравшись в ситуации, показал желтую карточку Ибрагиму Кане, который не прикасался к сопернику. Танковский же в том эпизоде неудачно оступился, сломав лодыжку.

Разгром тура

Во Львове встретились два неудачника весенней части: и «Карпаты», и «Александрия» в двух предыдущих матчах набрали лишь по очку. И тем, и другим очень нужна была победа. «Александрия» продолжает борьбу за медали, тогда как «Карпаты» судорожно пытаются покинуть последнее место в таблице. Равной игры не вышло. В конце первого тайма гости открыли счет (отличился Третьяков с пенальти), а во втором забили еще трижды: еще раз Третьяков, Ситало и Банада. Есть первая «весенняя» победа «Александрии». А вот «Карпаты» не выигрывают уже 14 матчей подряд…

Валерий ВАСИЛЕНКО