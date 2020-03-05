Максим Третьяков – лучший игрок 21-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала имя лучшего игрока 21-го тура чемпионата Украины. Им стал хавбек «Александрии» Максим Третьяков.

Такое решение принял экспертный совет, состоящий из футбольных специалистов в составе: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

Полузащитник «Александрии» Максим Третьяков в матче с «Карпатами» (4:0) сделал дубль. По результатам голосования он опередил Владислава Кабаева («Заря»), Тайсона и Евгения Коноплянку («Шахтер»).