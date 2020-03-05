Панькив провел 200-й матч в чемпионатах Украины

Матч против «Карпат» (4:0) оказался 200-м для 35-летнего голкипера черно-желто-зеленых Юрия Панькива в чемпионатах Украины. Он стал 11-м вратарем, достигшим этого рубежа. 104 встречи Панькив отыграл в воротах «Александрии», 49 - каменской «Стали», 39 - донецкого «Металлурга» и 11 - «Арсенала».
Юбилейные матчи Юрия Панькива в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Панькива
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
08.07.2011
|
Александрия
|
Ворскла (г)
|
1:0
|
50-й
|
19.05.2013
|
Металлург Д
|
Черноморец (д)
|
2:0
|
100-й
|
31.07.2015
|
Сталь Км
|
Днепр (г)
|
1:1
|
150-й
|
28.04.2018
|
Александрия
|
Карпаты (г)
|
2:1
|
200-й
|
04.03.2020
|
Александрия
|
Карпаты (г)
|
4:0
Вратари, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
Динамо
|
426
|
2.
|
Александр ГОРЯИНОВ
|
Металлист (331), ЦСКА (11),
|
391
|
|
|
Кривбасс (49)
|
|
3.
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Нива В (17), Одесса (12),
|
349
|
|
|
Ильичевец (244), Арсенал (9),
|
|
|
|
Таврия (9), Заря (57), Металлист (1)
|
|
4.
|
Виталий РЕВА
|
ЦСКА/Арсенал (262), Динамо (50),
|
341
|
|
|
Таврия (13), Оболонь (10),
|
|
|
|
Кривбасс (6)
|
|
5.
|
Сергей ДОЛГАНСКИЙ
|
Верес (32), Металлист (12),
|
328
|
|
|
Черноморец (51), Ворскла (212),
|
|
|
|
Металлург Д (21)
|
|
6.
|
Андрей ПЯТОВ
|
Ворскла (43), Шахтер (284)
|
327
|
7.
|
Дмитрий ШУТКОВ
|
Шахтер
|
266
|
8.
|
Андрей НИКИТИН
|
Заря (117), Шахтер (13),
|
244
|
|
|
Металлург Д (68), Ильичевец (46)
|
|
9.
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Торпедо (51), Звезда (26),
|
226
|
|
|
Металлург З (141),Ильичевец (8)
|
|
10.
|
Николай МЕДИН
|
Днепр
|
205
|
11.
|
Юрий ПАНЬКИВ
|
Александрия (104), Арсенал (11),
|
200
|
|
|
Металлург Д (36), Сталь Км (49)
|
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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