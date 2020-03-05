Панькив провел 200-й матч в чемпионатах Украины

35-летний голкипер «Александрии» стал 11-м вратарем, достигшим этого рубежа

  • 05.03.2020 12:16
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Панькив провел 200-й матч в чемпионатах Украины
© ФК Александрия. Юрий Панькив

Матч против «Карпат» (4:0) оказался 200-м для 35-летнего голкипера черно-желто-зеленых Юрия Панькива в чемпионатах Украины. Он стал 11-м вратарем, достигшим этого рубежа. 104 встречи Панькив отыграл в воротах «Александрии», 49 - каменской «Стали», 39 - донецкого «Металлурга» и 11 - «Арсенала».

Юбилейные матчи Юрия Панькива в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Панькива

Соперник

Счет

1-й

08.07.2011

Александрия

Ворскла (г)

1:0

50-й

19.05.2013

Металлург Д

Черноморец (д)

2:0

100-й

31.07.2015

Сталь Км

Днепр (г)

1:1

150-й

28.04.2018

Александрия

Карпаты (г)

2:1

200-й

04.03.2020

Александрия

Карпаты (г)

4:0

Вратари, проведшие 200 матчей в чемпионатах Украины

 

Вратарь

Клубы

Матчи

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

Динамо

426

2.

Александр ГОРЯИНОВ

Металлист (331), ЦСКА (11),

391

 

 

Кривбасс (49)

 

3.

Игорь ШУХОВЦЕВ

Нива В (17), Одесса (12),

349

 

 

Ильичевец (244), Арсенал (9),

 

 

 

Таврия (9), Заря (57), Металлист (1)

 

4.

Виталий РЕВА

ЦСКА/Арсенал (262), Динамо (50),

341

 

 

Таврия (13), Оболонь (10),

 

 

 

Кривбасс (6)

 

5.

Сергей ДОЛГАНСКИЙ

Верес (32), Металлист (12),

328

 

 

Черноморец (51), Ворскла (212),

 

 

 

Металлург Д (21)

 

6.

Андрей ПЯТОВ

Ворскла (43), Шахтер (284)

327

7.

Дмитрий ШУТКОВ

Шахтер

266

8.

Андрей НИКИТИН

Заря (117), Шахтер (13),

244

 

 

Металлург Д (68), Ильичевец (46)

 

9.

Андрей ГЛУЩЕНКО

Торпедо (51), Звезда (26),

226

 

 

Металлург З (141),Ильичевец (8)

 

10.

Николай МЕДИН

Днепр

205

11.

Юрий ПАНЬКИВ

Александрия (104), Арсенал (11),

200

 

 

Металлург Д (36), Сталь Км (49)

 

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник — Sport.ua

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