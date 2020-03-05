В матче с Днепром-1 Тайсон отметил двойной голевой юбилей

Гол в матче с «Днепром-1» (4:1) стал 70-м в украинской карьере Тайсона. 46 мячей он забил в премьер-лиге, 17 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. 50 раз бразилец отличился за «Шахтер» (ЧУ - 33, ЕК - 10, КУ - 6, СК - 1), 20 - за «Металлист» (ЧУ - 13, ЕК - 7).
К слову, среди легионеров из дальнего зарубежья больше Тайсона забили только 5 игроков, причем все из Бразилии.
Топ-10 бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья
|
|
Игрок
|
Страна
|
ЧУ
|
КУ
|
СК
|
ЕК
|
Всего
|
1.
|
ЛУИС АДРИАНУ
|
Бразилия
|
77
|
15
|
3
|
32
|
127
|
2.
|
БРАНДАУ
|
Бразилия
|
65
|
11
|
-
|
15
|
91
|
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Бразилия
|
72
|
4
|
-
|
15
|
91
|
4.
|
АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА
|
Бразилия
|
67
|
10
|
-
|
12
|
89
|
5.
|
ДИОГО РИНКОН
|
Бразилия
|
46
|
13
|
-
|
12
|
71
|
6.
|
ТАЙСОН
|
Бразилия
|
46
|
6
|
1
|
17
|
70
|
7.
|
ЖАДСОН
|
Бразилия
|
41
|
5
|
1
|
16
|
63
|
|
Лаки ИДАХОР
|
Нигерия
|
53
|
7
|
-
|
3
|
63
|
9.
|
Факундо ФЕРРЕЙРА
|
Аргентина
|
43
|
6
|
2
|
8
|
59
|
|
Клейтон ШАВЬЕР
|
Бразилия
|
46
|
2
|
-
|
11
|
59
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Источник — Sport.ua
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