В матче с Днепром-1 Тайсон отметил двойной голевой юбилей

32-летний бразильский полузащитник забил 70-й мяч в украинской карьере, в том числе 50-й за «Шахтер»

  • 05.03.2020 11:27
  • 242 просмотра
  • 0 комментариев
В матче с Днепром-1 Тайсон отметил двойной голевой юбилей
© ФК Шахтер

Гол в матче с «Днепром-1» (4:1) стал 70-м в украинской карьере Тайсона. 46 мячей он забил в премьер-лиге, 17 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. 50 раз бразилец отличился за «Шахтер» (ЧУ - 33, ЕК - 10, КУ - 6, СК - 1), 20 - за «Металлист» (ЧУ - 13, ЕК - 7).

К слову, среди легионеров из дальнего зарубежья больше Тайсона забили только 5 игроков, причем все из Бразилии.

Топ-10 бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья

 

Игрок

Страна

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

ЛУИС АДРИАНУ

Бразилия

77

15

3

32

127

2.

БРАНДАУ

Бразилия

65

11

-

15

91

 

ЖУНИОР МОРАЕС

Бразилия

72

4

-

15

91

4.

АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА

Бразилия

67

10

-

12

89

5.

ДИОГО РИНКОН

Бразилия

46

13

-

12

71

6.

ТАЙСОН

Бразилия

46

6

1

17

70

7.

ЖАДСОН

Бразилия

41

5

1

16

63

 

Лаки ИДАХОР

Нигерия

53

7

-

3

63

9.

Факундо ФЕРРЕЙРА

Аргентина

43

6

2

8

59

 

Клейтон ШАВЬЕР

Бразилия

46

2

-

11

59

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности