В матче с Днепром-1 Тайсон отметил двойной голевой юбилей

Гол в матче с «Днепром-1» (4:1) стал 70-м в украинской карьере Тайсона. 46 мячей он забил в премьер-лиге, 17 - в еврокубках, 6 - в Кубке Украины и 1 - в Суперкубке Украины. 50 раз бразилец отличился за «Шахтер» (ЧУ - 33, ЕК - 10, КУ - 6, СК - 1), 20 - за «Металлист» (ЧУ - 13, ЕК - 7).

К слову, среди легионеров из дальнего зарубежья больше Тайсона забили только 5 игроков, причем все из Бразилии.

Топ-10 бомбардиров-легионеров из дальнего зарубежья

Игрок Страна ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. ЛУИС АДРИАНУ Бразилия 77 15 3 32 127 2. БРАНДАУ Бразилия 65 11 - 15 91 ЖУНИОР МОРАЕС Бразилия 72 4 - 15 91 4. АЛЕКС ТЕЙШЕЙРА Бразилия 67 10 - 12 89 5. ДИОГО РИНКОН Бразилия 46 13 - 12 71 6. ТАЙСОН Бразилия 46 6 1 17 70 7. ЖАДСОН Бразилия 41 5 1 16 63 Лаки ИДАХОР Нигерия 53 7 - 3 63 9. Факундо ФЕРРЕЙРА Аргентина 43 6 2 8 59 Клейтон ШАВЬЕР Бразилия 46 2 - 11 59

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ