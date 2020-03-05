Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо сейчас не выглядит второй командой УПЛ»

Известный тренер Олег Федорчук прокомментировал победу «Динамо» над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ.

«Уже не первый год обращаю внимание на то, что после зимнего перерыва в сезоне в «Динамо» происходит большая ротация. Тренерский штаб бело-синих не может определиться с основной обоймой. Поэтому у киевлян слабая сыгранность. Это очень заметно, даже на фоне «Колоса».

Судя по этому поединку, можно сказать, что «Колос» не был слабее бело-синих в тактическом плане. Конечно, это нонсенс, когда «Динамо» не превосходит дебютанта УПЛ, команду, которая только выстраивает свою историю в высшем дивизионе. В целом замечу, что Колос по игре достоин места в шестерке лучших, и даже вполне может претендовать где-то на пятую позицию. В команде Костышина все игроки хорошо подобраны плюс есть перспективная молодежь.

Дело в том, что «Динамо» сейчас не выглядит второй командой в УПЛ. В том же поединке с «Колосом» я специально проследил — до 70-й минуты по сумме действий на поле царило абсолютное равенство. Да, «Динамо» будет бороться за второе место, но проблем у бело-синих пока много. Особенно — в обороне, в центре защиты… В поединке 21-го тура Попов более-менее еще смотрелся, а вот Шабанов грубо ошибался в тактическом плане. Его счастье, что гол в ворота «Динамо» после просмотра VAR отменили, — он был бы полностью на совести Шабанова», - сказал Федорчук.