Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо сейчас не выглядит второй командой УПЛ»

Специалист высказался о результатах киевлян

  • 05.03.2020 09:42
  • 1667 просмотров
  • 7 комментариев
Олег ФЕДОРЧУК: «Динамо сейчас не выглядит второй командой УПЛ»
© ФК Энергия. Олег Федорчук

Известный тренер Олег Федорчук прокомментировал победу «Динамо» над «Колосом» (2:0) в 21-м туре УПЛ.

«Уже не первый год обращаю внимание на то, что после зимнего перерыва в сезоне в «Динамо» происходит большая ротация. Тренерский штаб бело-синих не может определиться с основной обоймой. Поэтому у киевлян слабая сыгранность. Это очень заметно, даже на фоне «Колоса».

Судя по этому поединку, можно сказать, что «Колос» не был слабее бело-синих в тактическом плане. Конечно, это нонсенс, когда «Динамо» не превосходит дебютанта УПЛ, команду, которая только выстраивает свою историю в высшем дивизионе. В целом замечу, что Колос по игре достоин места в шестерке лучших, и даже вполне может претендовать где-то на пятую позицию. В команде Костышина все игроки хорошо подобраны плюс есть перспективная молодежь.

Дело в том, что «Динамо» сейчас не выглядит второй командой в УПЛ. В том же поединке с «Колосом» я специально проследил — до 70-й минуты по сумме действий на поле царило абсолютное равенство. Да, «Динамо» будет бороться за второе место, но проблем у бело-синих пока много. Особенно — в обороне, в центре защиты… В поединке 21-го тура Попов более-менее еще смотрелся, а вот Шабанов грубо ошибался в тактическом плане. Его счастье, что гол в ворота «Динамо» после просмотра VAR отменили, — он был бы полностью на совести Шабанова», - сказал Федорчук.

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Источник — zbirna.com

(8 голосов)

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Комментарии
    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.03.2020 10:33
    -3
    Поменяли рубрику. Оперативненько.
    Молодцы.
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    zakharka
    online
      zakharka, 05.03.2020 10:27
    -1
    Спорт уа снова чудит , наверное пришла работать новая ,но зелёная команда много косяков , в тренде " какая разница"!!!!... Лишь бы было что нибудь..
    Про Динамо....
    Сказочный клуб!
    Особенно видна "работа "тренера и долбо...ство президента.
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    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 10:14
    0
    Ордловцам в оккупации будет что обсуждать целый день
    Ссылка
    ShakhtarUberAlles
    online
      ShakhtarUberAlles, 05.03.2020 10:07
    -7
    ZloyDeda, 05.03.2020 10:00
    Хе-хе А хто має і який рівень взагалі в УПЛ з таким суддівством і "роботою" на одну команду Не дивно, що люди так "ходять" на футбол Невдовзі взагалі порожні трибуни будуть! Слава Паффліну!
    еще один ватный суркисоид жалеет, что теперь не тащат постоянно и сильно его динамо, а тащат только легонечко, что наступают потихоньку равные условия.
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    vsekan
    online
      vsekan, 05.03.2020 10:06
    -3
    ZloyDeda, 05.03.2020 10:00
    Хе-хе А хто має і який рівень взагалі в УПЛ з таким суддівством і "роботою" на одну команду Не дивно, що люди так "ходять" на футбол Невдовзі взагалі порожні трибуни будуть! Слава Паффліну!
    Как судейство влияет на качество игры Динамо? Судьи пока не тренируют команды. А бездарность и непрофессионализм в команде только прогресирует с каждым годом.
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    zvalenok03
    online
      zvalenok03, 05.03.2020 10:06
    -6
    Эй вы там, наверху.
    Почему новость о динаме в рубрике баскетбол находится?
    Неужели админы спорт. Юа тоже сомневаются что динама в футбол играет?
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    ZloyDeda
      ZloyDeda, 05.03.2020 10:00
    0
    Хе-хе А хто має і який рівень взагалі в УПЛ з таким суддівством і "роботою" на одну команду Не дивно, що люди так "ходять" на футбол Невдовзі взагалі порожні трибуни будуть! Слава Паффліну!
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 05.03.2020 10:14
    0
    Ордловцам в оккупации будет что обсуждать целый день
    Ссылка
    ZloyDeda
      ZloyDeda, 05.03.2020 10:00
    0
    Хе-хе А хто має і який рівень взагалі в УПЛ з таким суддівством і "роботою" на одну команду Не дивно, що люди так "ходять" на футбол Невдовзі взагалі порожні трибуни будуть! Слава Паффліну!
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