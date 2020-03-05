ПСЖ готов предложить Мбаппе рекордный контракт

Французский ПСЖ всерьез намерен продлить контракт с 21-летним форвардом Килианом Мбаппе, чтобы сохранить его до чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По данным источника, пролонгация соглашения Мбаппе является приоритетной задачей для руководства парижан. Предстоящим летом Килиан будет единственным игроком ПСЖ, кто не сможет уйти.

По мнению президента клуба Насера Аль-Хелаифи, команда должна строиться именно вокруг Мбаппе. ПСЖ готов предложить игроку контракт с зарплатой, которую ранее никому не выплачивали в клубе, для того, чтобы избежать интереса со стороны других клубов. Ранее сообщалось, что «Реал» подпишет Мбаппе через год.

Таким образом, Мбаппе может получить контракт с большей зарплатой, чем у Неймара, и стать самым высокооплачиваемым игроком в ПСЖ.

Текущий контракт француза истекает летом 2022 года, по котором он получает около 15 миллионов в год. В этом сезоне Мбаппе сыграл 32 матча за ПСЖ, забил 30 мячей и отдал 17 результативных передач.