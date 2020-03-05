Айнтрахт Франкфурт — Вердер — 2:0. Видео голов и обзор матча

В поединке 1/4 финала Кубка Германии франкфуртский «Айнтрахт» дома обыграл «Вердер» со счетом 2:0 и вышел в полуфинал турнира.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Айнтрахт» Франкфурт — «Вердер» — 2:0
Голы: Силва, 45, с пенальти, Камада, 60
Лучшие моменты матча Айнтрахт Ф - Вердер
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Андре Силва (Айнтрахт Ф).
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Источник — YouTube
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