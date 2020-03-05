ФОТО. Милевский в обнимку с Суперкубком Беларуси

35-летний украинский футболист «Динамо-Брест» Артем Милевский прокомментировал завоевание Суперкубка Беларуси.
«Динамо-Брест» обыграло солигорский «Шахтер» со счетом 2:0, Милевский был удален на 49-й минуте встречи за неспортивное поведение.
«Любимая раздевалка в Минске. Третий подряд», — написал Милевский в Instagram, опубликовав свое фото с Суперкубком.
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Источник — Instagram
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