Владислав ШАПОВАЛ: «Шахтер указал на наши слабые места»

Защитник «Днепра-1» Владислав Шаповал прокомментировал поединок 21-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:4).

- Понятно, что нам было трудно, и все сегодня разочарованы в первую очередь результатом. «Шахтер» нам указал на наши ошибки и слабые места. Уже когда вернемся домой, будем разбираться, и тренеры укажут нам на ошибки.

- Позади славная победа над «Динамо», почему получилось такое провальное начало игры с «Шахтером»? Опасались соперника? Ведь после перерыва команда доказала, что может выглядеть по-другому.

- Не могу сказать, что у нас были какие-то опасения. Второй тайм мы действительно сыграли лучше — это тренеры в перерыве в раздевалке нам указали, что надо делать. Ну, а «Шахтер» действительно уровнем выше «Динамо».

- Впереди заключительная игра первого этапа против «Мариуполя». Есть желание дома сыграть значительно лучше?

- Конечно, нам хочется реабилитироваться перед болельщиками после такого поражения. Будем играть дома последний матч первого этапа чемпионата и сделаем все, чтобы победить и не разочаровывать наших болельщиков.