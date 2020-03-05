Владислав ШАПОВАЛ: «Шахтер указал на наши слабые места»

Футболист «Днепра-1» поделился впечатлениями о поединке с донецким клубом (1:4)

  • 05.03.2020 03:16
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Владислав ШАПОВАЛ: «Шахтер указал на наши слабые места»
© СК Днепр-1. Владислав Шаповал

Защитник «Днепра-1» Владислав Шаповал прокомментировал поединок 21-го тура УПЛ против донецкого «Шахтера» (1:4).

- Понятно, что нам было трудно, и все сегодня разочарованы в первую очередь результатом. «Шахтер» нам указал на наши ошибки и слабые места. Уже когда вернемся домой, будем разбираться, и тренеры укажут нам на ошибки.

- Позади славная победа над «Динамо», почему получилось такое провальное начало игры с «Шахтером»? Опасались соперника? Ведь после перерыва команда доказала, что может выглядеть по-другому.
- Не могу сказать, что у нас были какие-то опасения. Второй тайм мы действительно сыграли лучше — это тренеры в перерыве в раздевалке нам указали, что надо делать. Ну, а «Шахтер» действительно уровнем выше «Динамо».

- Впереди заключительная игра первого этапа против «Мариуполя». Есть желание дома сыграть значительно лучше?
- Конечно, нам хочется реабилитироваться перед болельщиками после такого поражения. Будем играть дома последний матч первого этапа чемпионата и сделаем все, чтобы победить и не разочаровывать наших болельщиков.

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Источник — СК Днепр-1

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