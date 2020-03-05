Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не думали, что с Днепром-1 будет настолько легко»

Украинский хавбек «Шахтера» прокомментировал разгром днепровского клуба (4:1)

  • 05.03.2020 02:50
  • 251 просмотр
  • 2 комментария
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не думали, что с Днепром-1 будет настолько легко»
© ФК Шахтер Донецк. Евгений Коноплянка

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка поделился мнением о матче 21-го тура УПЛ с «Днепром-1» (4:1).

– Ожидали, что удастся так легко разобраться с «Днепром-1», который до этого обыграл «Динамо»?
– Нет, не думали, что будет настолько легко и что получится забить такие быстрые голы. Наверное, нас зацепил последний матч, в котором мы плохо отыграли. А сегодня просто взбодрились и решили показывать свой футбол, чтобы не было стыдно, как после предыдущего поединка. Собрались и с первых минут играли так, как мы умеем.

– Был ли после Полтавы разговор внутри команды или с тренером?
– Мы просто проанализировали матч. Тренер собрал нас и объяснил ошибки, хотя там и объяснять ничего не нужно... Мы сами понимали, что это была не игра и что все можно исправить только в следующем поединке.

– В сегодняшней игре самым важным стал второй мяч, который уже деморализовал соперника?
– Быть может, в начале ребята из «Днепра-1» перегорели или мы были сильны в первые минуты... Не знаю. Но мы понимали, что не нужно останавливаться, продолжали атаковать и могли забивать гораздо больше. Хорошо команда выглядела, поэтому, считаю, заслуженно выиграли.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 05.03.2020 03:45
    0
    Жека, ты почитай что про тебя немецкие болельщики пишут: "Если в сборной Украины все такие как Коноплянка, то их нечего бояться"
    Ссылка
    Тарас Пипко
      Тарас Пипко, 05.03.2020 03:04
    0
    Где Коноплянка и где думать...
    Ссылка
    Дід Піхто
      Дід Піхто , 05.03.2020 03:45
    0
    Жека, ты почитай что про тебя немецкие болельщики пишут: "Если в сборной Украины все такие как Коноплянка, то их нечего бояться"
    Ссылка
    Тарас Пипко
      Тарас Пипко, 05.03.2020 03:04
    0
    Где Коноплянка и где думать...
    Ссылка
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