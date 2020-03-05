Монтеррей. Бондаренко вышла в 1/4 финала парного разряда

33-летняя украинская теннисистка Катерина Бондаренко (№404 WTA) вышла в четвертьфинал парного турнира в мексиканском Монтеррее.
В дуэте с 29-летней канадской спортсменкой Шэрон Фичмен украинка в двух сетах взяла верх над парой Рус/Цидансек — 7:5, 6:4.
Поединок длился 1 час 20 минут.
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Источник — Sport.ua
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