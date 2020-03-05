Владимир ШАРАН: «Карпаты не заслужили проиграть 0:4»

Наставник «Александрии» подвел итоги разгрома львовского клуба (4:0)

  • 05.03.2020 01:53
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Владимир ШАРАН: «Карпаты не заслужили проиграть 0:4»
© ФК Карпаты Львов. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран прокомментировал выездной разгром «Карпат» (4:0) в поединке 21-го тура УПЛ.

«Сегодня мы увидели ту «Александрию», какой она должна быть. Мы вышли серьезно настроенными на игру, несмотря на то, что «Карпаты» находятся на последней строчке... Команда симпатичная, но им не хватает опыта, игроки очень интересные, пытались играть в футбол. Мы много двигались, комбинировали, безусловно, это и принесло нам результат. После забитых мячей появилась уверенность в наших действиях.

Не понимаю экспертов, которые говорят, что физическое состояние «Александрии» плохое, я этого не увидел, мы готовились не к Лиге Европы, а к чемпионату. Многое зависит от полей, сегодня газон был другой, чем в игре против «Львова». Имею в виду то, что поле было быстрое и с короткой травой. Игроки любят играть в быстрый футбол. Доволен настроем на матч моих подопечных. Кажется, что это легкая и убедительная победа, но я не могу так сказать, потому что «Карпаты» не заслуживали проиграть 0:4», — заявил Шаран.

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Источник — ФК Карпаты

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