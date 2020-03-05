Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю всех с отличной работой»

Нападающий «Шахтера» доволен разгромом «Днепра-1» (4:1)

  • 05.03.2020 01:35
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Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю всех с отличной работой»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

32-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:1) в поединке 21-го тура УПЛ.

«Если бы мы входили во все игры сосредоточенно и с большим желанием побеждать. Поздравляю всех товарищей по команде с отличной работой», — написал Мораес в Instagram на украинском.

Мораес вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Фернандо на 74-й минуте встречи.

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Источник — Instagram

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