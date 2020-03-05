Жуниор МОРАЕС: «Поздравляю всех с отличной работой»

32-летний форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу над «Днепром-1» (4:1) в поединке 21-го тура УПЛ.

«Если бы мы входили во все игры сосредоточенно и с большим желанием побеждать. Поздравляю всех товарищей по команде с отличной работой», — написал Мораес в Instagram на украинском.

Мораес вышел на поле в стартовом составе «Шахтера» и был заменен на Фернандо на 74-й минуте встречи.