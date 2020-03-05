Висенте ГОМЕС: «Обидный результат»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Висенте Гомес прокомментировал поединок 21-го тура УПЛ, в котором его команда уступила Десне (1:2).
«Мы провели хороший матч. В первом тайме нам удавалось создавать моменты, были быстрые атаки. Во втором тайме было сложнее, но соперник не создал много моментов у наших ворот. Обидный результат.
Хорошие результаты на тренировочном сборе? Товарищеские матчи невозможно сравнивать с официальными. Это несопоставимо.
Мы очень легко пропускаем голы. Соперники не создают много моментов, но мы легко пропускаем», — отметил Гомес.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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