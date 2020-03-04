Валерий БОНДАРЬ: «Хорошие команды дважды подряд очки не теряют»

Защитник «Шахтера» - о победе над «Днепром-1»

  • 04.03.2020 23:29
  • 482 просмотра
  • 1 комментарий
Валерий БОНДАРЬ: «Хорошие команды дважды подряд очки не теряют»
© ФК Шахтер Донецк. Валерий Бондарь

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь прокомментировал победу 4:1 над «Днепром-1» в 21-м туре УПЛ:

«Моя желтая карточка? Если есть ВАР, значит, и карточка была, и пенальти. Судейство мы не комментируем, что есть, то есть.

Мы забили два быстрых мяча, это повлияло на ход игры. После первого тайма игра была сделана.

Да, «Шахтер» в минувшем туре проиграл «Ворскле», но хорошие команды два раза подряд очки не теряют. У нас был максимальный настрой на «Днепр-1», ведь они победили «Динамо». Нас и тренер так настраивал.

Что касается следующего соперника, то мы видели, как «Колос» хорошо сыграл против «Динамо», поэтому в 22-м туре нас ожидает тяжелый матч».

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Источник — Footboom

(2 голоса)

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Комментарии
    ХТЗ Александр
      ХТЗ Александр, 04.03.2020 23:40
    +1
    Значит Ливерпуль нехорошая команда. Неужели у них у всех такое мнение.
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    ХТЗ Александр
      ХТЗ Александр, 04.03.2020 23:40
    +1
    Значит Ливерпуль нехорошая команда. Неужели у них у всех такое мнение.
    Ссылка
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