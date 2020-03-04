Юрий ВЕРНИДУБ: «Поражение в Суперкубке? Это жизнь, надо держать удар»

Солигорский «Шахтер» потерпел поражение от «Динамо» Брест

  • 04.03.2020 23:09
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Поражение в Суперкубке? Это жизнь, надо держать удар»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Украинский наставник солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от «Динамо» Брест в матче за Суперкубок Беларуси (0:2):

– Могу поздравить соперника. Он оказался сильнее, завоевал Суперкубок. Мне чуть обидно. Не скажу, что не давалась игра. Это жизнь, надо держать удар. Ничего страшного. Для меня это первый урок в Беларуси в борьбе за трофей. Будем работать.

– Вы играли с ромбом в полузащите. Это сегодня ваша базовая схема?
– Посмотрим. Наверное, да. Хотя мы можем и в два опорных сыграть. Но сейчас выбрали эту тактику. В принципе игра получалась. Но главное для меня – стадион ФК «Минск». В прошлом году здесь играли с «Минском» – украинец Васильев забил с тридцати метров. Теперь Нойок… Штрафной – до ворот метров 25-30... Говорят, чудес не бывает. Но как здесь не верить в чудеса?

– Почему Сзоке не вышел в основе?
– Он будет играть. К сожалению, в заявке 22 футболиста, а на поле можно выпустить только 11. Сзоке еще дождется своего часа.

– Почему вашей команде так и не удалось создать стопроцентные моменты?
– Как не было? Во втором тайме Георгий Диасамидзе – как не забил? Чистейший момент. Серега Баланович… Зачем линий раз мяч убирать? Не хватило мастерства, наверное. В то же время Брест забил шедевральный гол. Попробуй повторить такой удар – не факт, что получится. Что есть, то есть. Это футбол, это спорт. Надо разобрать ошибки и двигаться дальше. Все только начинается.

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

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